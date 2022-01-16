Son dakika haberi... KOSOVA RUMELİ DERNEĞİ: KOSOVA HÜKÜMETİNİN YANINDAYIZ - Son Dakika

İZMİR'de Kosova Rumeli Derneği, Sırbistan'da anayasa değişikliği için yapılacak referandumun Kosova'da da yapılmasını engelleyen Kosova Meclisi'nin kararına destek verdi. Dernek Başkanı Uğur Şengöz, "Kosova Rumeli Derneği olarak Kosova hükümetinin yanındayız ve destekliyoruz" dedi

Sırbistan'da anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararının meclis tarafından onaylanmasına İzmir'deki Kosova Rumeli Derneği'nden de destek geldi. Dernek binasında yapılan basın açıklamasına Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz, AK Parti 24'üncü dönem milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait ile Balkan dernekleri başkanları ve üyeleri katıldı. Sırbistan'ın yaklaşımının kabul edilemez olduğunu belirten BASAM Başkanı Sait, "Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprakları gibi görüyor. Bu kabul edilemez. Bunu Kosova'nın iç işlerine karışmak olarak yorumluyor ve kabul etmiyoruz. Bazı batılı devletlerin buna destek vermesi de kabul edilemez. Kosova bir bütün olarak bu olayın karşısında durdu" dedi.

REÇAK KATLİAMINI ANDILAR

Basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Uğur Şengöz ise Kosova Rumeli Derneği olarak Kosova hükümetinin yanında olduklarını söyleyerek "Sırbistan'da düzenlenen referanduma Kosova'nın dahil edilmesi için Kosova hükümetine baskılar arttı. ABD, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık baskılara devam ediyor. Oysa bu durum bağımsız Kosova'nın iç işlerine karışmak ve Sırpların Kosova'daki oyunlarına zemin hazırlamaktır. Sırp vatandaşların posta yoluyla ya da Priştine İrtibat Bürosu'nda oy kullanabileceklerini belirttiler. Aynı şekilde Kosova muhalefet partileri de hükümete destek verdi. Sırbistan'ın referandumunda Kosova'da sandıkların açılması Kosova anayasasına, uluslararası uygulamalara da karşıdır. Sırbistan, bu tür adımlarıyla Kosova'nın egemenliğini çiğnemeye çalışıyor. Kosova Rumeli Derneği olarak Sırbistan'ın bu hareketini kabul edilemez olarak düşünüyoruz. ABD'nin, Avrupa Birliği'nin ve buna destek veren diğer Avrupa ülkelerinin Kosova'ya baskısının Kosova'nın iç işlerine karışmak olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz. Kosova Rumeli Derneği olarak Kosova hükümetinin yanındayız ve Kosova hükümetini bu haklı destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şengöz, Kosova'da Reçak katliamı kurbanlarını 23'üncü yıl dönümü vesilesiyle rahmetle andıklarını belirterek katliamı lanetlediklerini ifade etti.