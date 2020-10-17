Kovid-19'dan korunmak için "temassız" dezenfeksiyon robotu geliştirdiler - Son Dakika

Kovid-19'dan korunmak için "temassız" dezenfeksiyon robotu geliştirdiler

17.10.2020 11:03

Eskişehir'de robotik ve konumlandırma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında otonom olarak ultraviyole ışığı (UV-C) dezenfeksiyonu sağlayan "COVİD-OTA" adlı yerli ve milli robot geliştirdi.

Eskişehir'de robotik ve konumlandırma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında otonom olarak ultraviyole ışığı (UV-C) dezenfeksiyonu sağlayan "COVİD-OTA" adlı yerli ve milli robot geliştirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknokent'te robotik ve konumlandırma sistemleri üzerine alanında uzman AR-GE personeli ile faaliyet gösteren firma, dünyayı tehdit eden Kovid-19'u insanlardan daha fazla uzaklaştırabilmenin formülü üzerinde çalıştı.

Proje yetkilileri, sloganı "sıfır temas, tam dezenfeksiyon" olan robot ile amaçlananın, insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda UV-C ışığı ile bakteri ve virüsleri yok etmek olduğunu söyledi.

İnovasyon Mühendislik Genel Müdürü Erol Çıracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UV-C ışığının özellikle Kovid-19 ve 80'den fazla genetik benzeşmesi olan virüsün genetik materyaline zarar verdiğinin, bakterileri ise yüzde 99 oranında yok ettiğinin kanıtlandığını anlattı.

Geliştirdikleri robotun da UV-C ışığını gövdesi üzerinde taşıyarak sıfır temasla dezenfeksiyon yaptığını anlatan Çıracı, "Endüstriyel bir amaçla ürettiğimiz robotu sağlık sektörüne uyarladık diyebilirim. Kısa sürede ekibimizle çözüm odaklı bir teknoloji ortaya çıkarmak istedik ve başarılı bir proje oluştu. Başlangıçta hastanelerde insansız dezenfeksiyon düşüncesiyle hareket etmiştik. Fakat şu an insanın olduğu her yerde kullanılması gereken bir teknoloji olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında "COVİD-OTA" adıyla üretimini gerçekleştirdikleri robotun fabrika, havaalanı, hastane, okullar, metro istasyonu gibi insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda UV-C dezenfeksiyonu sağlayan otonom bir araç olduğunu belirten Çıracı, şöyle konuştu:

"Robot öncelikle görev yapacağı ortamın haritasını çıkarıyor. Dezenfeksiyon alanının konumu, dezenfeksiyonda görevli kişinin yetkisi, ortamda canlı olmaması gibi durumlar kontrol ediliyor. Tüm şartlar dezenfeksiyon için sağlanıyorsa robot ilgili alana girer, daha önceden haritasını çıkardığı ortamda belirli noktalarda, belirli süre durarak görevini tamamlar. Dezenfeksiyon esnasında odaya bir canlının girmesi durumunda, bunu algılayarak kendisini pasife alır. Çünkü UV-C ışığı canlılar için çok tehlikeli."

Firma yöneticilerinden Ertul Erözdemir ise devletin yerli ve milli üretim çağrısını görev addettiklerini dile getirerek, salgın süresince AR-GE ekibiyle uzun süre çalıştıklarını söyledi.

"İthal rakiplerinden daha üstün"

Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Teknopark içindeki firmaların AR-GE çalışmalarını hızlandırması talebi doğrultusunda harekete geçtiklerini anlatan Erözdemir, "Sayın Bakanımızın çağrısına kulak vererek 'Ne üretebiliriz?' dedik ve COVİD-OTA robotunu geliştirdik. Rakiplerinden bir eksiği yok. Hatta ithal rakiplerinden daha üstün diyebiliriz. Yerli mühendislik kaynağıyla üretildi. Yazılımı bize ait. Yerli ve milli bir firmayız. Seri üretimde robotik alanda Avrupa'da kendimizi ispat edeceğimize inanıyorum. Ülkemize katma değeri olan, tüm dünyaya ürün satan bir firma olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan korunmak için temassız dezenfeksiyon robotu geliştirdiler
Kovid-19'dan korunmak için temassız dezenfeksiyon robotu geliştirdiler
Kovid-19'dan korunmak için temassız dezenfeksiyon robotu geliştirdiler
Kovid-19'dan korunmak için temassız dezenfeksiyon robotu geliştirdiler

Araştırma Geliştirme, Eskişehir, Milli, Robot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan korunmak için 'temassız' dezenfeksiyon robotu geliştirdiler - Son Dakika

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