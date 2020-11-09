Köylülerin yaşam standardını yükselten proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm" - Son Dakika

- Köylülerin yaşam standardını yükselten proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm"

Bu proje ile köylerin güvenlik sorunu ortadan kalkıyor

Vali Yunus Sezer:

"Giriş ve çıkışlara güvenlik kamera sistemleri ile köylerimizin güvenliğini daha iyi hale getireceğiz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi ile tüm köyler güzelleştiriliyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi ile vatandaşların yaşam standartları üst düzeyde tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde de etkinlik düzenlendi. Vali Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ile siyasi parti temsilcileri ve davetliler burada köylülerle birlikte boya yapıp kilit parke döşedi. Ardından temsili olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Köylülerle bir araya gelen Vali Sezer, burada vatandaşların problemlerinin giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Köylerin güzelleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında; köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Okul ve sağlık ocağı gibi kullanılmayan binalar restore ediliyor, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor.

"Kırıkkale'ye güzel hizmetler yapacağız"

Törende konuşan Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'ye yapılan güzel hizmetlerin devam edeceğini belirterek, "İlimizde Bedesten köyü ile başlayan 'köylerimizi güzelleştirme' diye adlandırdığımız 'En Güzel Köy Bizim Köyümüz' projesinin 3'üncü köyü Işıklar köyündeyiz. Bu karşımdaki güzel tablo olduğu müddetçe gönüllerimiz bir attığı müddetçe aynı derdi, aynı sıkıntıyı, aynı mutluluğu duyduğumuz müddetçe bütün köylerimizin bütün şehrimizin altını üstüne getiririz inşallah hep beraber Kırıkkale'ye güzel hizmetler yaparız" dedi.

"Bütün köylerimizin alt yapısını tamamlayacağız"

Proje hakkında bilgiler aktaran Vali Sezer, projeye destek verenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bu projede emeği geçen bu projeye destek veren hükümetimiz, bakanlıklarımız, kıymetli cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün köylerimizin alt yapısını tamamlayacağız. Balışeyh'e yakın bir mesafede kurulan kilit parke ve beton santralimiz var. Bu santralle bütün köylerimize kilit parke yapacağız. Köylerimizin çöp problemini çözeceğiz. Bütün köylerimize çöp konteynırı ve çöp toplama alanları olacak. Bu çöpler belli periyotlarla toplanacak. Köylerimizdeki kamu binalarını yeniden restore edip taziyelerde düğünlerde beraber ortak program yapılabilir hale getireceğiz."

"Köylerimizin güvenliğini daha iyi hale getireceğiz"

Vali Sezer, "Köylerimizin güvenlik problemi; hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı giriş ve çıkışlara güvenlik kamera sistemleri ile köylerimizin güvenliğini daha iyi hale getireceğiz. En çok istediğimiz de bir köy meydanı. Orada banklarımız olsun. Orada kamelyalarımız olsun. Ablalarımız köydeki kadınlarımız köyün büyükleri bir araya gelsinler muhabbet etsinler. Çünkü muhabbet her şeyin başlangıcı, muhabbet olduğu süreçte bütün problemler ortak anlayışla çözülüyor. Önümüzdeki hafta Pazar günü aynı saatte Keskin ilçesinde buluşacağız" diye konuştu.