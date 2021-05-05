Son dakika haberleri... Koyun hırsızları 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesindeki 3 farklı adresten son bir ayda 59 koyun çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tire ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede son 1 ayda birbirine yakın adreslerden yapılan koyun hırsızlıkları ile ilgili 147 saatlik kamera kaydını inceleyip, 46 kişinin bilgisine başvurdu. Şüphelilerin kimliğinin N.Ö., O.Y. ve Y.K. olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Koyunlardan 29'u bulunarak sahiplerine teslim edildi.