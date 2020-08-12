Son dakika haberleri... Kurum: "Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimizi marka şehir haline getirecek adımları atacağız"
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı. (4)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:59
Kaynak: AA
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