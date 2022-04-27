Macron'a domatesli saldırı - Son Dakika
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Macron'a domatesli saldırı

27.04.2022 16:38

- Macron'a domatesli saldırı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Cergy şehrinde bulunan bir pazara düzenlediği ziyarette domatesli saldırıya uğradı.

- Macron'a domatesli saldırı

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Cergy şehrinde bulunan bir pazara düzenlediği ziyarette domatesli saldırıya uğradı.

Fransa'da 4 gün önce yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, başkent Paris'in de bulunduğu İle-de-France bölgesindeki Cergy şehrindeki bir pazarı ziyaret etti. Gezisi sırasında Fransızlarla sohbet eden Macron'a bir kişi domates sosu fırlattı ancak sos Macron'un arkasındaki 2 kişiye isabet etti. Güvenlik servisi Macron'u korumak için hemen şemsiye açtı.

Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Macron, oyların yüzde 58.5'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Macron'a domatesli saldırı
Macron'a domatesli saldırı
Macron'a domatesli saldırı
Macron'a domatesli saldırı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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