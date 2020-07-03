Son dakika haberleri! Manchester City, Premier Lig şampiyonu Liverpool'u 4 golle yendi

İngiltere Premier Lig 32. hafta karşılaşmasında Manchester City, Liverpool'a karşı 4-0 galip geldi.

İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, Etihad Stad'ında Manchester City'e konuk oldu.

Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi ekip Manchester City, 25. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 35. ve 45. dakikalarda Rahim Sterling ve Phil Foden'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Konuk ekip Liverpool karşısında üstün oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettiren Manchester City, Alex Oxlade-Chamberlain'in 56. dakikada attığı golle maçı 4-0 kazandı.

Manchester City futbolcuları maça çıkarken Premier Lig şampiyonu Liverpool'u alkışladı.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 90 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla Manchester City 66 puana çıkarken, Liverpool 86 puanda kaldı.