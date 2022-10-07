Meksika'nın Tabasco eyaletinin Huimanguillo şehrinde devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir petrol boru hattında patlama meydana geldi. Gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği belirtilen patlamada alevlerin arasında kalan 55 yaşındaki 1 adam hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası boru hattında çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevrede yaşayan 113 vatandaş güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildi. Patlama sırasında çevredeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.