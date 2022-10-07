Son dakika haber | Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

07.10.2022 20:53

Son dakika habere göre - Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı Meksika'da petrol boru hattında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

- Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da petrol boru hattında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Meksika'nın Tabasco eyaletinin Huimanguillo şehrinde devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir petrol boru hattında patlama meydana geldi. Gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği belirtilen patlamada alevlerin arasında kalan 55 yaşındaki 1 adam hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası boru hattında çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevrede yaşayan 113 vatandaş güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildi. Patlama sırasında çevredeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer 50 santimetre çapındaki doğalgaz hattı vanasının kapatıldığını ve borudaki gazın tükendikten sonra tehlikenin geçeceğini belirtirken, eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar bölgede güvenlik koridoru oluşturdu.

Tabasco eyaletinin Huimanguillo şehrinde geçtiğimiz 20 Eylül'de yine PEMEX'e ait doğalgaz boru hattında patlama yaşanmış çevredeki onlarca araçta maddi hasar meydana gelmişti.

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Meksika'da doğalgaz boru hattında patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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