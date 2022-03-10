Son dakika haberleri | Nijerya'da iki haftada Boko Haram ve ISWAP üyesi 121 terörist öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Nijerya'da iki haftada Boko Haram ve ISWAP üyesi 121 terörist öldürüldü

10.03.2022 20:19
Son dakika haberleri | Nijerya'da iki haftada Boko Haram ve ISWAP üyesi 121 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri: Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda iki haftada 121 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda iki haftada 121 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, Borno eyaletinde teröristlere karşı devam eden operasyonlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onyeuko, eyalette son iki haftada 121 Boko Haram ve ISWAP üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını aktaran Onyeuko, teröristlere ait 22 motosiklet, 47 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Onyeuko, Boko Haram ve ISWAP üyelerinin savaş alanının farklı yerlerindeki birliklere teslim olmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Borno Valisi Babagana Zulum, eyalette şimdiye kadar 35 bin teröristin teslim olduğunu açıkladı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

YORUMLAR
500
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 10 sivil öldü Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 10 sivil öldü Son dakika haberleri | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatışmasında 30 kişi öldü Son dakika haberleri | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatışmasında 30 kişi öldü

Boko Haram, Nijerya, Sözcü, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Nijerya'da iki haftada Boko Haram ve ISWAP üyesi 121 terörist öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Nijerya'da iki haftada Boko Haram ve ISWAP üyesi 121 terörist öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement