Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı

18.03.2021 14:25
Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı, System.String[]

Son dakika haber... KOCAELİ, Gebze'de haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat Ersin Arslan için meslektaşları Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı.

KOCAELİ, Gebze'de haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat Ersin Arslan için meslektaşları Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı.

Avukat Ersin Arslan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün önce icra işlemleri için gittiği adreste ev sahibi Y.Y tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Adliyesi Atrium alanında toplanan avukatlar avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama yapan Hukukçular Derneği avukat hakları komisyon başkanı Oğuzhan Efe, "Burada saldırıya uğrayan sadece Ersin Arslan değil aynı zamanda avukatlık mesleğidir. Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukatın ifa ettiği kamu görevi vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sağlamaktır" dedi.Av. Oğuzhan Efe konuşmasına "Avukatlara yönelik şiddet eylemleri daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve kamuoyu bu hususta uyarılmalıdır. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan haciz ve muhafaza işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla adliyelerde 'adli kolluk' yapılanması oluşturulmalı, aksi talep edilmedikçe bu kolluk güçleri haciz ve muhafazaya eşlik etmelidir. Devlet memurlarının ve avukatların yaşam hakları tehlikeye atılmamalıdır. Kamu görevini ifa etmekteyken öldürülen diğer tüm kamu görevlileri gibi, kamu görevinin ifası sırasında öldürülen avukatları da şehit olarak kabul edecek yasal düzenlemeler yapılmalı, vefat edenlerin eş ve çocuklarına maddi ve manevi destek olunmalı ve manevi şahsiyetleri yaşatılmalıdır. Avukatların kamu görevi nedeniyle işlemiş olduğu iddia edilen suçlarla ilgili olarak Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları gibi, avukatlara karşı işlenen suçlarda suçun niteliğine bakılmaksızın Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülmesi gerekmektedir. Adaletin tecelli etmesinde milleti temsilen savunma ve sav makamını icra eden avukatın tüm adliyelerde bulunan Adalet Komisyonlarında temsili sağlanmalıdır. Özellikle televizyon yayınlarında avukatı olmaksızın şüphelinin ifadesinin alınmasının hukukun temel kuralı dikkate almayarak, ifadeye avukatın katılmasının istisna olduğunu gösteren veya avukatı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı yayın ve sahneler RTUK tarafından engellenmelidir. Avukat olmazsa adalet de olmaz" şeklinde devam etti.

ADLİYE ÖNÜNDE DE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIİstanbul Adliyesi önünde 9 avukat topluluğu adına da açıklama yapıldı, Avukat Dayanışması, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, ÇHD İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, ÖHD İstanbul Şubesi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar gruplarına adına Avukat Çiğdem Akbulut açıklama yaptı.Avukat Çiğdem Akbulut "Meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, 16 Mart tarihinde Gebze'de katıldığı bir haciz işlemi sırasında karşı taraf ile yaşadığı tartışma sonucunda silahla vurularak katledildi. Genç bir meslektaşımızın görevini yerine getirirken katledilmiş olması karşısında üzgün; mesleğimizin içinde bulunduğu hal karşısında öfkeliyiz. Bugün burada hukuk kurumları olarak meslektaşımıza yapılan saldırının karşısında durmak, mesleğimize yönelik saldırılara karşı mücadele etmek için bulunuyoruz. Meslektaşımızın ölümüyle tekrar acı şekilde gördüğümüz üzere her dönem hedef tahtasında olan avukatlar ve avukatlık mesleği bugün de itibarsızlaştırılmaya, türlü saldırı ve baskılarla zapturapt altına alınmaya çalışılıyor. Mesleğimizi icra ederken karşımıza çıkarılan zorlukların ne kadar sistemli olduğunu görüyor, meslektaşımıza yapılan saldırıyı bu sistemli saldırıların bir parçası ve sonucu olarak görüyoruz" dedi.Açıklamanın ardından meslektaşları avukat Avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesini alkışlarla protesto ettiler.

- İstanbul
Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı
Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı
Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı
Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı
Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı

Çağlayan Adliyesi, Ersin Arslan, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Öldürülen avukat için meslektaşları Çağlayan'da basın açıklaması yaptı - Son Dakika


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