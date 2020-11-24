Son dakika haberleri... Oltu Kaymakamı Şenol Turan, karantinaya alınan Tekeli Mahallesi'ni ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Oltu Kaymakamı Şenol Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina uygulanan Tekeli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina uygulanan Tekeli Mahallesi'ni ziyaret etti. Kovid-19 salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alınan Tekeli Mahallesi'ne gelen kaymakam Turan, köy girişinde oluşturulan denetim noktasında görevli jandarma personelini ziyaret ederek, tedbirler hakkında kendilerinden bilgi aldı. Turan, bir süre sohbet ettiği jandarma personeline özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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