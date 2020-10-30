Son dakika haberleri... Otomobil, takla attı; sürücü öldü, kardeşi yaralandı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Erdoğan (38) öldü, kardeşi Selçuk Erdoğan (32) ise yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Sarıtopallı mevkisinde meydana geldi. Fatih Erdoğan yönetimindeki 42 CTU 083 plaka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçip, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih Erdoğan hayatını kaybetti, yanındaki kardeşi Selçuk Erdoğan ise yaralandı. Selçuk Erdoğan, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Erdoğan'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.