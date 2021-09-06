BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi Mustafa Salkımcı (52) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Yılmaz (30) yönetimindeki 16 KJS 35 plakalı otomobil, yol kenarını süpüren belediye temizlik işçisi Mustafa Salkımcı'ya çarptı. Yaralanan işçi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.