Son dakika haberleri: Özel İmperial Hastanesinde bayramlaşma - Son Dakika

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik ve İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Kurban Bayramı dolayısıyla, yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, beraberinde İşletme Müdürü Hakan Sağlam ile birlikte tedavi gören hastalar ve nöbetçi personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramda hastanede görev yapan personeli ve bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaları tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden hastane yöneticileri, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Başhekim Çelik, "Başta hastanemizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere, büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - TRABZON