Son dakika haberleri! Pakistan'da muhalefet partilerinin üyeleri, hükümet karşıtı protesto için İslamabad'a geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Pakistan'da muhalefet partilerinin üyeleri, hükümet karşıtı protesto için İslamabad'a geldi

27.03.2022 10:30
Son dakika haberleri! Pakistan'da muhalefet partilerinin üyeleri, hükümet karşıtı protesto için İslamabad'a geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'da muhalefet partilerinin üyeleri, hükümet karşıtı gösteri düzenlemek amacıyla başkent İslamabad'a geldi.

Pakistan'da muhalefet partilerinin üyeleri, hükümet karşıtı gösteri düzenlemek amacıyla başkent İslamabad'a geldi.

Muhalefet partilerinin destekçileri, ülkenin çeşitli şehirlerinden yola çıkarak gerek araçlarıyla gerekse yürüyerek gece geç saatlerde şehre girmeye başladı.

Bazı protestocular buldukları uygun alanlarda dinlenmek için çadır kurdu. Bazı göstericilerin de yemek yaptığı görüldü.

Bugün, iktidar ve muhalefet partilerinin başkentte ayrı ayrı miting düzenlemesi bekleniyor. Ülkede uzun bir süredir gündemde olan Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması öncesi iktidar ve muhalefet taraftarlarının desteğini arıyor.

"Güvensizlik oylaması" önergesi

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumunun yarın başlaması öngörülüyor. Oturum, 3 veya 7 gün içerisinde sonuçlanacak.

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylaması" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.

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Son dakika haberi! Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi Son dakika haberi! Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi

Muhalefet, Pakistan, Başbakan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Pakistan'da muhalefet partilerinin üyeleri, hükümet karşıtı protesto için İslamabad'a geldi - Son Dakika


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