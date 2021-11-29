Son dakika... PARA MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinde para meselesi yüzünden Gökhan T. ve Abdullah T. ile Mehmet U. ve Kadir U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve iş yeri dışında devam eden tartışmada taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, park halindeki 3 otomobilin de zarar gördüğü kavgayla ilgili bilgi aldı.