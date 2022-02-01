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Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün - Son Dakika

Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün

01.02.2022 19:18

Gelen son dakika haberine göre - Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün Sanık ve avukatlar esasa ilişkin beyanlarını veriyor 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yedinci duruşmasının ikinci günü başladı.

- Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün

Sanık ve avukatlar esasa ilişkin beyanlarını veriyor

SAKARYA - 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yedinci duruşmasının ikinci günü başladı. 7 sanığa 7'şer kez "muhtemel kastla ölüme sebebiyet verme" ve 107'şer kez "muhtemel kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarından her iki avukat taraflarına ek savunma hakkı verilirken duruşmanın ikinci günü sanık ve avukatlarının esasa ilişkin beyanlarının alınması ile devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dün devam eden davada mahkeme heyeti, 7 sanık için 7'şer kez "muhtemel kastla ölüme sebebiyet verme" ve 107'şer kez "muhtemel kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarından ek savunma hakkı verdi. Konuya ilişkin söz alan sanık avukatları, bu suçlamaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin davanın 7'nci duruşmasının ikinci günü Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda başladı. Tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V., tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C., E.Ö., A.A., A.B. ve taraf avukatları katıldı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Devam eden duruşmada sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanları alınacak.

Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün
Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün
Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün

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Münir Karaloğlu, Fabrika, Sakarya, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün - Son Dakika
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