Son dakika haberleri: Quebecli bir grup Kanada Genel Valisi'ne Fransızca konuşamadığı için dava açtı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Quebecli bir grup Kanada Genel Valisi'ne Fransızca konuşamadığı için dava açtı

30.06.2022 21:05
Son dakika haberleri: Quebecli bir grup Kanada Genel Valisi'ne Fransızca konuşamadığı için dava açtı

Son dakika haberlerine göre Kanada'nın Quebec eyaletinde bir grup, ülkenin iki resmi dilinden Fransızcayı konuşamayan Kanada Genel Valisi'ne karşı dava açtı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir grup, ülkenin iki resmi dilinden Fransızcayı konuşamayan Kanada Genel Valisi'ne karşı dava açtı.

Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesine dava dilekçesi veren bir grup Quebecli, Mary Simon'un Fransızca konuşamamasının, resmi iki dillilik için anayasal gereklilikleri ihlal ettiği gerekçesiyle genel vali olarak atanmasına yasal itirazda bulundu.

Kanada tarihinin ilk yerli genel valisi olan Mary Simon, İngilizcenin yanı sıra anadili olan İnuitçeyi konuşabiliyor.

Kanada Genel Valisi aleyhine dava açan grubun başını, Quebec eyaletinin Kanada'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olması fikrini savunan Parti Quebecois'in eski liderlerinden Frederic Bastien çekiyor.

Simon'un atanmasına itirazın temelini ise Haklar ve Özgürlükler Şartı'ndaki, "Kanada halkına tüm devlet kurumlarıyla Fransızca veya İngilizce olarak etkileşim kurma hakkı" veren bölümler oluşturuyor.

Genel Vali'nin Fransızca konuşamamasının bu hükümleri ihlal ettiğini savunan davacılar, pozisyonun doğası gereği federal kurumların gerektirdiği iki dilliliğin Simon'un kendisinden de istenmesi gerektiğini iddia ettiler.

Öte yandan, basına yansıyan bilgilere göre, Simon hakkında, göreve geldiği Temmuz 2021'den bu yana, Federal Resmi Diller Ofisine Fransızca konuşamaması gerekçesiyle 1000'den fazla şikayet geldi.

Kanada basınına konuşan Frederic Bastien, Simon'un kendisini Fransızca olarak ifade edememesinin yalnızca anayasaya aykırı olmadığını belirterek "Bu durum, uzun bir adaletsizlikler dizisinde Fransız Kanadalılar için başka bir adaletsizlik. Montreal'de ne zaman bir restorana gitsem 'Fransızca yemek servisi yapamıyorum.' deniliyor. Bu bir aşağılanma ve şimdi örnek daha yukarıdan veriliyor. Bayan Simon'ın Kanada'nın ilk yerli genel valisi olması, onun Fransızca konuşamamasını mazur göstermez. Görev için aday gösterilebilecek, hem İngilizce hem de Fransızca konuşan başka yerli adaylar da vardı." dedi.

Ülkenin ilk yerli genel valisi Mary Simon, bu göreve 26 Temmuz 2021'de atandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i temsilen sembolik bir tahta çıkan Simon, ilk konuşmasının bir bölümünü Fransızca metinden okuyarak yaptı.

Başta Quebec Eyalet Başbakanı François Legault olmak üzere eyaletin önde gelen isimlerince, dili kavrayışı eleştirilen Simon, tartışmalara, "Fransızca öğrenmeye sıkı sıkıya bağlı olduğu ancak öğrenmek için fırsatı olmadığı" cevabını vermişti.

Quebec eyaletinin kuzeyindeki İnuit Yerli bölgesi Nunavik'te doğup büyüyen Mary Simon, İngilizce eğitim veren bir devlet okulunda eğitim gördü.

Başbakan Justin Trudeau da Genel Vali Simon'u, okulda kendisine Fransızca eğitimi verilmediğini öne sürerek savunmuştu.

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Kaynak: AA

Quebec, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Quebecli bir grup Kanada Genel Valisi'ne Fransızca konuşamadığı için dava açtı - Son Dakika

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