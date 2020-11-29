Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: "Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: "Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir"

29.11.2020 20:57
Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü:

Son dakika haberi: Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) Başkanı Süleyman Göncü, "İktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" dedi.

Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) Başkanı Süleyman Göncü, "İktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkında söylediği sözlere tepki yağıyor. Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) Başkanı Süleyman Göncü, "İktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" ifadesini kullandı. Re-Der Başkanı Göncü, yaptığı yazılı açıklamada, "Azarlanmayı, brifinglerde talimat almayı ve aşağılanmayı aidiyet ve iktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Balkanlardan Afrika'ya Avrupa'dan Ortadoğu'ya dek görüldüğü her yerde sevinç gözyaşlarıyla karşılanan, adaletin ve huzurun temsilcisi asil ordumuz; gerçekleştirdiği başarılı görevlerle dünya ordularının en iyilerinden olduğunu defalarca göstermiştir. 'Şurada ne işimiz var, burada ne işimiz var.' diyerek Ordumuzu kışlalara hapsetmek isteyen zihniyet, Türk ordusunun satıldığını iddia etmiştir. Türlü dalaverelerle 'onların çocukları' tarafından canımızdan çok sevdiğimiz ordumuzla ilişiğimiz kesilmiş olsa da bu ifadeleri kullananları ve siyasi saiklerle sahiplenenleri kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir
Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir

İktidar, Emekli, Darbe, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: 'Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir' - Son Dakika


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