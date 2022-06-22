Son dakika haberleri... Sarar soygunu davasında 1 sanığa 27 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sarar soygunu davasında 1 sanığa 27 yıl hapis cezası

22.06.2022 10:13
Son dakika haberleri... Sarar soygunu davasında 1 sanığa 27 yıl hapis cezası

Son dakika haberleri... Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgisi olduğu öne sürülen sanık, 3 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgisi olduğu öne sürülen sanık, 3 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılının mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp edilmiş ve çiftin çelik kasaları soyulmuştu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahküm edilmişti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev'in (42) dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Bir süre önce Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada hava alanında yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firari sanıklardan Ilia Sacali'nin yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ilia Sacali mahkeme huzurunda savunma yaptı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"Suç işlemedim"

Çevirmen eşliğinde Rusça son savunmasını yapan sanık Ilia Sacali, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Son 5 yıldır Türkiye'ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ben Vasyl'i ve diğer kişileri daha önceden tanımıyordum. Ailemi çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Suç işlemedim. Bir an önce eve dönmek istiyorum" dedi.

3 suçtan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ilia Sacali hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl, Cemalettin ile Zehra Sarar çiftine karşı ayrı ayrı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl ve 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık Ilia Sacali toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cemalettin Sarar, Eskişehir, Sarar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sarar soygunu davasında 1 sanığa 27 yıl hapis cezası - Son Dakika

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