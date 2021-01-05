Son dakika haberleri | Serada ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Serada ölü bulundu

05.01.2021 15:26
Son dakika haberleri | Serada ölü bulundu, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 61 yaşındaki Sait Abdil Kelleci, serada ölü bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 61 yaşındaki Sait Abdil Kelleci, serada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gürlevik Mahallesi'nde meydana geldi. Bozyazı Belediyesinden emekli Sait Abdil Kelleci, sabah seraya gitmek için evinden çıktı. Ancak öğlen olmasına rağmen eve dönmeyen ve telefona cevap vermeyen Sait Abdil Kelleci'yi merak eden yakınları seraya bakmaya gitti. Yakınları serada Kelleci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Kelleci'nin öldüğünü belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sait Abdil Keleci'nin cesedi, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - MERSİN

Son dakika haberleri | Serada ölü bulundu

Bozyazı, Emekli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Serada ölü bulundu - Son Dakika


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