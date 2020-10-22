Son dakika haberleri! Sivas'ta 500 milyon liraya mal olacak üniversite hastanesi inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika

Sivas'ta yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yer alan mevcut hastanenin fiziki ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap verememesi üzerine, temeli atılan yeni hastane inşaatı hızla yükseliyor.

Yüzde 10'luk kısmı tamamlanan yeni hastane binasının inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan bilgi aldı.

Sivas'ın son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlarla çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Ayhan, "Hakikaten insanın gurur duymaması mümkün değil. Türkiye sağlıkta bir çığır açtı, çok büyük yatırımlar yapıldı. Kovid-19 salgını süresince gördük ki güçlü bir sağlık altyapısı ile küresel salgınla nasıl baş edilir görmüş olduk. Devletimizin kaynakları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile Sivas'ımızda, yüksek hızlı trenden sonra proje bedeli en yüksek yatırımlardan birisi hayat buluyor. Neredeyse 500 milyon liraya yakın bir proje." ifadelerini kullandı.

Hastanenin tamamlanmasıyla Sivas'ın güzel bir eser daha kazanacağını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"4 Eylül'de temeli atıldı, çok hummalı bir çalışma var. Çarklar dönüyor, çalışmalar yapılıyor, inşaatlar yapılıyor. Sivas'ımız her alanda, eğitimden sağlığa, kültürden sanata, tarımdan spora, çalışmalarını devam ettiriyor. Mimarisi ve her türlü donatıları ile hakikaten Sivas'ımıza güzel bir eser kazandırılacak. 172 bin 332 metrekare alanda 3 blok halinde yükselecek Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, 1056 yatak kapasitesine sahip olacak. Sivaslılar da ne kadar gurur duysa az. Başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, üniversite yönetimimize ve yüklenici firmamız ile bu anlamlı projeye katkı sağlayan, emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık altyapımız gerçekten bina anlamında çok iyi bir noktaya geldi. Üniversitemizin bu binasını da bünyesine kazandırdığı zaman üniversitemiz, tıp fakültesi ile birlikte ilimize güzel sağlık hizmeti verecek."