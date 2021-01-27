Son dakika haberleri: Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Middle Shabelle bölgesindeki askeri konvoyu hedef alan saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.
Mogadişu'nun güneyindeki Bay bölgesindeki bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda ise 1 asker öldü.
Başkent Mogadişu'da yol çalışması yapan işçileri taşıyan konvoyu hedef alan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda 10 kişi de yaralandı.
Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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