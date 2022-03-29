Son dakika haberleri... Stajyerine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Stajyerine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın yargılanması sürüyor

29.03.2022 14:09
Son dakika haberleri... Stajyerine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın yargılanması sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Ataşehir'de kendisine ait hukuk bürosunda çalışan stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ataşehir'de kendisine ait hukuk bürosunda çalışan stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.K. katıldı. Duruşmada müşteki A.S.T. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K, müştekinin kendisini arayarak taciz olayı yaşadığını söylediğini belirterek, "Şikayetçi olacağını söyledi. Müşteki sonra adliyeye geldi. Olayları anlattı. Odada dosya incelerken sanığın elini, elinin üstüne ve beline koyduğunu, ayağa kalktığını, dosyalarını fırlatıp odadan çıktığını söyledi." dedi.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık S.K, aleyhine olan hususları kabul etmedi.

S.K. müştekinin müstehcen sitelerde yüzünü göstermemek kaydıyla vücudunu sergilediğini ve ek iş olarak para kazandığını iddia ederek, bunun tanığa sorulmasını istedi.

Hakim, davanın esasına etki etmeyeceği gerekçesiyle soruyu tanığa yöneltmedi.

Müşteki avukatı Servet Bilen de müvekkili hakkındaki iffetsiz, haysiyetsizlik anlamına gelen ithamlarına karşı sanık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

A.S.T'nin, stajyer avukat olarak yanında çalıştığı sanık avukat S.K. tarafından odasına çağırılmak suretiyle cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etmesine üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekinin olaya ilişkin anlatımı ile tanıkların beyanlarının birbiriyle uyumlu olduğu belirtilerek, sanığın "basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Ataşehir, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Stajyerine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın yargılanması sürüyor - Son Dakika


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