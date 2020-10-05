Trump, tedavi gördüğü hastaneden kısa süreliğine hayranları için çıktı - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden hayranlarını selamlamak için kısa süreliğine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump Covid-19 tedavisi gördüğü Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden kendisini destekleyenleri selamlamak için kısa süreliğine ayrıldı. Trump, yol kenarında sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara aracının penceresinden el salladı. Başkent Washington'a yarım saat uzaklıkta Maryland eyaletinin Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinde korona virüs tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump'a hayranları ve partililer yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Başkan Trump, kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir gurup destekçisini selamlamak için kısa bir süreliğine hastaneden ayrıldı. Trump, araba ile yol kenarında sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına aracının penceresinden el salladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığının iyiye gittiğini ve doktorlardan harika raporlar aldığını ve kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Trump," Covid-19 hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendim. Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Walter Reed'in dışında "büyük vatanseverlere" sürpriz bir ziyaret yapacağını söyleyen tweeti hastaneden ayrılacağına dair kısa sürede farklı spekülasyonlara yol açarken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın dışarıda kendisini destekleyenleri selamlamak için kısa süreliğine araç turu gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump'ın, Walter Reed'deki başkanlık odasına geri döndüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley dün yaptığı açıklamada, Başkanın durumunun iyiye gittiğini belirterek, Trump'ın Pazartesi günü Beyaz Saray'a dönebileceğini ifade etmişti.

(Hasan Çelik/İHA)