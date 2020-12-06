Son dakika haberleri: Ulaş Kaymakamı Nayman, uygulama noktasını ziyaret etti, esnafı denetledi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, esnafı denetledi.

Nayman, ilçe girişinde görev yapan güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek, vatandaşları tedbirler konusunda uyarmalarını, kurallara uymayanlara gereğini yapmalarını istedi.

Sürücü ve yolculara tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Nayman, daha sonra 10.00-17.00 saatlerinde mesailerine devam eden market, fırın, kasap, manav ve paket servis hizmeti veren lokantalarda incelemelerde bulundu ve maske dağıttı.

Sosyal mesafe, hijyen ve maskesiz müşteri alınmaması konusunda esnafı uyaran Nayman, esnafın Kovid-19 konusunda duyarlı olması, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde yetkili bütün kurumlarımız etkin şekilde sahada denetimlerini gerçekleştiriyor. Halkımız sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda çok duyarlı, kurallara riayet etmekteler. Bu kapsamda da ilçemizde virüs vakasına az sayıda rastlanmakta." diye konuştu.

Nayman, denetimlerin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Nayman'a İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz da eşlik etti.