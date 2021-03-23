Son dakika haberleri: Uluslararası Af Örgütü, Lübnan'da Suriyelilere yönelik işkenceleri belgeledi - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan güvenlik güçlerinin genellikle terör suçlamasıyla keyfi olarak gözaltına alınan Suriyeli mültecilere, Suriye'nin en kötü şöhretli hapishanelerinde uygulanan işkence tekniklerinden bazılarını kullandığını bildirdi.

Örgütün "Keşke ölseydim" adlı raporunda, Lübnan askeri istihbaratı tarafından 26 Suriyelinin adil yargılama hakkının ihlal edildiği ve işkence gördüğü belgelendi.

Lübnan'da 2014-2021 yıllarında terörle ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan 4'ü çocuk 26 Suriyeli mültecinin başından geçenleri içeren rapor, eski ve mevcut tutuklular ile avukatlarla yapılan görüşmelere ve yasal belgelerin incelenmesine dayanıyor.

Rapora göre, gözaltına alınan veya tutuklanan Suriyeliler, metal sopalar, elektrik kabloları ve plastik borular ile dövüldüklerini, baş aşağı asıldıklarını veya uzun süre stres pozisyonuna (vücudun tüm ağırlığını ayak parmaklarına verecek şekilde oturma) zorlandıklarını anlattı.

İşkenceler çoğunlukla Ablah askeri istihbarat merkezinde veya Savunma Bakanlığında yapıldı.

İşkence mağdurlarından 2'si, o sırada sadece 15 ve 16 yaşında olduklarını söyledi. En az 4 erkek, bilinçlerini yitirene kadar dövüldüklerini ve dişlerinin kırıldığını anlattı.

Tutuklular, bileklerinden asılıp dövülme veya bileklerinden arkadan asılıp saatlerce bekletilme gibi Suriye hapishanelerinde rutin olarak kullanılan işkencelere maruz kaldı.

Eski bir Suriyeli tutuklu olan Bassel, Uluslararası Af Örgütüne verdiği ifadede, Rihaniyyeh Hapishanesi'ne gönderildikten sonra 3 hafta boyunca her gün işkence gördüğünü ve yaralarının iltihaplandığını belirterek "Sonunda yaralarımın içinde kurtlar oluştu." dedi.

Beyrut Genel Güvenlik Biriminde 8 gün gözaltında tutulan gazeteci Karim de onu sorgulayanların Beşşar Esed'i destekleyip desteklemediğini sorduklarını ve desteklemediğini söyleyince onu daha sert dövdüklerini anlattı.

Tutukluların veya avukatlarının hakime işkence gördüklerini söylediği durumlarda bile, herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Bazı durumlarda güvenlik görevlileri, dayak ya da diğer işkencelerden kaynaklanan yara izleri kaybolana kadar duruşmaların ertelenmesini talep etti.

İki kadının gözaltında cinsel tacize uğradığı ve sözlü saldırıya maruz kaldığı da tespit edildi. Bir kadın, oğluna yapılan işkenceyi izlemeye zorlanırken, başka bir kadına da kocasının dövülmesi izlettirildi.