Beylikdüzü'nde 2 kilo 431 gram skunk ve 734 gram uyarıcı hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ve Dereağzı mahallelerinde ibadethane ve çevrelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Dereağzı Mahallesi'nde bir adrese yeni taşınan ve uyuşturucudan kaydı bulunan şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 20 parça halinde 2 kilo 431,58 gram skunk, 734,14 gram gelen uyarıcı hap, 3,36 gram kubar, hassas terazi, tüfek ile 38 fişek ele geçirildi. Şüpheli Mustafa K. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.