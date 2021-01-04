Son dakika haberleri! Vali Yerlikaya: "Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz"

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın İstanbul, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Pof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020'de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz" dedi. - İSTANBUL

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