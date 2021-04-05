YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika

YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ

05.04.2021 13:55
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ, System.String[]

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne süren mahalle sakinleri elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyunca polis müdahale etti.

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne süren mahalle sakinleri elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyunca polis müdahale etti.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları İBB ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürüyordu. Yıkım öncesi bugün olaylar çıktı. Elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen belediye görevlilerine mahalle sakinleri karşı koydu. Mahalledeki yolu kapatan mahalle sakinleri, ekiplerin çalışmasına izin vermedi. Bunun üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, biber gazı sıkarak mahalle sakinlerini uzaklaştırdı.

YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika


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