YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika

YEŞİLPINAR'DA POLİS MÜDAHALESİ
05.04.2021 13:55
EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne süren mahalle sakinleri elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyunca polis müdahale etti.
EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne süren mahalle sakinleri elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyunca polis müdahale etti.
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları İBB ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürüyordu. Yıkım öncesi bugün olaylar çıktı. Elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen belediye görevlilerine mahalle sakinleri karşı koydu. Mahalledeki yolu kapatan mahalle sakinleri, ekiplerin çalışmasına izin vermedi. Bunun üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, biber gazı sıkarak mahalle sakinlerini uzaklaştırdı.
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