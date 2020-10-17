Son dakika haberleri! Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada (2)

17.10.2020 17:22
Son dakika haberleri! Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada (2), System.String[]

Son dakika haberler: 'ŞİDDET UYGULAMADIM'Iğdır'da yorgun düştüğü için ilerlemekte güçlük çeken atını elindeki demir çubukla şiddet uygulayan kişinin kimliği İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin talibatıyla kısa sürede tespit edildi.

'ŞİDDET UYGULAMADIM'

Iğdır'da yorgun düştüğü için ilerlemekte güçlük çeken atını elindeki demir çubukla şiddet uygulayan kişinin kimliği İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin talibatıyla kısa sürede tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Murat Demir (39) sağlık kontorlünden sonra emniyete götürüldü. Demir, basın mensuplarının, "Ata neden işkence yaptınız?" sorusuna, "Şiddet uygulamadım. Gitmek istemediği için iteklemek zorunda kaldım" dedi.

Murat Demir'e 1894 TL idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, "Masum savunmasız bir hayvanımıza videodaki mumameleyi yapan şüpheli şahsı, Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personellerimiz tespit edip kendisini yakalamışlardır. Şunu belirtmek isterim ki çok şükür atın ciddi bir yaralanması yok. Hem adli hem de idari olarak 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet ve TCK 151'nci madde gereken tüm işlemler başlamıştır. Süreç devam etmektedir. Allah'ın yarattığı masum bir yaratılmışa asla zarar verilmesine müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Son dakika haberleri! Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada (2)
Son dakika haberleri! Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada (2)

Göllüce, Asayiş, Şiddet, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada (2) - Son Dakika

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