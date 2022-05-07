Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

07.05.2022 12:56

Son dakika haberleri: SİVAS'ta seyir halinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİVAS'ta seyir halinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhsan Taşbilek (39) yönetimindeki 58 ABK 016 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Taşbilek, aracını yol kenarına park ederek durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN
Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN
Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN
Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN - Son Dakika
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