Son dakika: İhbarın ardından yaşamına son verdi - Son Dakika

Antalya'da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp intihar edeceğini yönündeki ihbarının ardından 30 metrelik terastan atlayarak, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki seyir terası yakınında meydana geldi. 63 yaşındaki Yusuf G., iddiaya göre bir süre alkol aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi ve sonra kendini boşluğa bıraktı. Bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri Yusuf G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA