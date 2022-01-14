Son dakika! İKV Başkanı Zeytinoğlu: "Cumhurbaşkanımız AB büyükelçilerine olumlu mesaj verdi" - Son Dakika

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Cumhurbaşkanımızın AB büyükelçilerine yönelik ifadeleri oldukça önemliydi. İlişkilerde son dönemde yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye'nin AB hedefine bağlılığını vurgulayarak olumlu bir mesaj vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine yönelik mesajlarını değerlendirdi.

Erdoğan'ın AB üyeliğinin stratejik öncelik olmaya devam ettiği yönündeki ifadesinin önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın AB büyükelçilerine yönelik ifadeleri oldukça önemliydi. İlişkilerde son dönemde yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye'nin AB hedefine bağlılığını vurgulayarak olumlu bir mesaj vermiş oldu. Kovid-19'un etkileri ve uluslararası sistemdeki yapısal sorunlara değinen Cumhurbaşkanı, bu yeni dönemde Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gereğine de dikkati çekti.

Ayrıca bazı çevrelerin AB üyeliğine alternatif arayışları içinde olduğu bu süreçte, tam üyelik hedefine olan bağlılığın en üst düzeyde teyit edilmesi son derecede önemli. 'Coğrafi, tarihi ve beşeri olarak Avrupa Kıtası'nın bir parçası olan Türkiye, elbette AB tam üyelik hedefine bağlıdır' ifadesi Türkiye'nin ortaklık başvurusu yapıldığı 1959'dan beri AB'ye yönelik kararlılığının devam ettiğini gösteriyor."

Zeytinoğlu, Erdoğan'ın belirttiği AB'ye yönelik çalışmalara değinerek, özellikle Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum açısından avantajlı bir konuma geçtiğini belirtti.

Demokrasi, hukuk devleti ve ekonomi alanında AB değer ve standartlarına uyum sağlamanın AB üyelik hedefi açısından son derecede önemli olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, vize serbestliği için Türkiye'nin toplam 72 kriterden 66'sını tamamlamış olmasının önemli bir başarı olduğunu ve kalan altı kriterin de ivedilikle tamamlanmasının psikolojik bir bariyerin aşılması anlamına geleceğini aktardı.

"AB'nin Türkiye ile birlikte çalışması kaçınılmaz bir gereklilik"

Zeytinoğlu, AB'de bazı üye devletlerin ve çevrelerin adil olmayan ve önyargılı yaklaşımlarına prim vermeden, üyelik hedefi doğrultusunda reformlara devam etmenin gereğine dikkati çekti.

Zeytinoğlu, AB'den samimi, adil ve ahde vefalı davranış beklemenin Türkiye'nin hakkı olduğunu ifade ederek, tüm dünyada ve özellikle Avrupa'nın yakın çevresindeki sorunlar, güvenlik riskleri ve çatışma alanlarının Türkiye ve AB'nin dış politika ve güvenlik alanında iş birliğini vazgeçilmez hale getirdiğini vurguladı.

Ayhan Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişimin son derecede hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Kovid-19 sonrası ekonomilerin toparlanma çabalarının yanında dijitalleşme ve yeşil dönüşüm tüm sektörleri ve ülkeleri olduğu gibi, AB gibi yapıları da dönüşüme zorluyor. Aynı zamanda yakın çevrede Ukrayna'dan Kazakistan'a, Libya'dan Bosna'ya kadar sıcak noktaların sayısı artıyor. Güvenlik tehditleri, siber güvenlik, dezenformasyon, terörizm gibi farklı şekillerde kendini gösteriyor. İç çatışmalar, yoksulluk ve iklim krizinin de tetiklediği göç hareketleri artarak devam ediyor.

Böyle bir ortamda AB'nin Türkiye ile birlikte çalışması kaçınılmaz bir gereklilik. Bunun formülü de Türkiye'nin AB entegrasyon sürecinin geliştirilmesi. Bugüne kadar zaman zaman öne sürülen imtiyazlı ortaklık türü önerilerin içi doldurulamadı. Üyelik müzakerelerinin durma noktasına gelmesi, ilişkilerin bütününü de olumsuz etkiledi ve önemli bir gerilemeye sebep oldu. Dolayısıyla tam üyelik hedefinin korunması ve bu gerçekleşene kadar ilişkilerin ortak fayda ve değerler üzerinden geliştirilmesi gerekiyor."

Almanya'da yeni bir hükümetin iş başı yaptığı ve Fransa'da kritik seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu mesajının büyük önem taşıdığını bildiren Zeytinoğlu, "AB'nin de buna olumlu cevap vereceğini ve iki tarafın birbirine doğru adım atacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.