Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

09.04.2021 07:20

Son dakika! İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. 121 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, Sedat Peker'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

121 ADRESE BASKIN

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Suç Örgütü Lideri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Daha ne duruyorsunuz: Bu mafcilari alın yeter artık yeter, bu faizcileri alın içeri yeter artık yeter, bu tiktok u kapatın, bu devlet dairelerinde sadece ay sonu maaşını düşünüp internette alışveriş manyakligi olup hizmet vermeyen torpille memur olan beyefendileri hanımefendileri içeri alın, şu belediyelerin başına koyduğunuz yöneticileri yandaslarini takip edin, şu milleti dolandıran internet firmalari, şu zam üstüne zam yapan tüccar bozuntulari içeri alın daha sayayım mi "adalet kördür topaldir er geç yerini bulur" Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • Haluk: Yahu ne salaksınız? Herif elinizde iken serbest bırakıyorsunuz, yurt dışına kaçınca arıyorsunuz. Cevap Yaz 32 3 Yayından Kaldır
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