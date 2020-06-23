Son Dakika: Jandarma suç makinesini yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Jandarma ekipleri faali meçhul hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan firari şüpheli E.T.'yi yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, İvrindi İlçe Jandarma Komtanlığı sorumluluk bölgesinde ve polis bölgesinde son dönemde meydana gelen faili meçhul " 4 hırsızlık ve 2 kasten yaralama" olmak üzere toplam 6 olayın firari şüphelisi olarak aranan E.T.'nin yakalanmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) teşkil edilen özel ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar ve detaylı araştırmalar sonucunda; Şüpheli E.T. İvrindi ilçesi Sofular mahallesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR