Son Dakika: Jandarma suç makinesini yakaladı
Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Jandarma ekipleri faali meçhul hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan firari şüpheli E.T.'yi yakaladı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Jandarma ekipleri faali meçhul hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan firari şüpheli E.T.'yi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İvrindi İlçe Jandarma Komtanlığı sorumluluk bölgesinde ve polis bölgesinde son dönemde meydana gelen faili meçhul " 4 hırsızlık ve 2 kasten yaralama" olmak üzere toplam 6 olayın firari şüphelisi olarak aranan E.T.'nin yakalanmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) teşkil edilen özel ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar ve detaylı araştırmalar sonucunda; Şüpheli E.T. İvrindi ilçesi Sofular mahallesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:56 Kaynak: İHA
Son Dakika 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı