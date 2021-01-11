En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,08 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,730891 -4,39 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,984236 -3,08 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,765776 -3,03 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,943140 -2,63 Gedik Portföy Altın Fon 0,943969 -0,86 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058994 -0,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043880 -0,14 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,639702 -0,10 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,922144 -0,03 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593440 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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