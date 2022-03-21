Son dakika! Kazakistan'ın Almatı şehrinde nevruz coşkusu yaşanıyor - Son Dakika
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Son dakika! Kazakistan'ın Almatı şehrinde nevruz coşkusu yaşanıyor

21.03.2022 11:54
Son dakika! Kazakistan'ın Almatı şehrinde nevruz coşkusu yaşanıyor

Son dakika gündem haberi... Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ülkenin güneyindeki Almatı şehrinde binlerce vatandaş, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

Astana Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de katıldı.

Tokayev, törende yaptığı konuşmada, tüm ülke halkının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Almatı, bağımsızlığımızın altın beşiğidir. Halkımız nevruza yeniden burada kavuştu." dedi.

Tokayev, nevruzun refah, birlik, merhamet, karşılıklı sevgi ve saygı anlamına geldiğini belirtti.

Bu yıl ülkede ocak ayında meydana gelen olaylarda Almatı halkının gerçek bir vatanseverlik örneği gösterdiğini hatırlatan Tokayev, Kazakistan'ın yeni bir kalkınma dönemine girdiğini vurguladı.

Akşama kadar devam edecek etkinlik kapsamında halk sanatçıları, sahne gösterileri sunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kazakistan'ın Almatı şehrinde nevruz coşkusu yaşanıyor - Son Dakika


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