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Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü: 5 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü: 5 ölü

23.12.2021 16:38
Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü: 5 ölü

Son dakika haber... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma kentinden havalanan kargo uçağı Shabunda bölgesindeki Kalehe köyünde düştü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 3'ü mürettebat 2'si kargo ekibinden olmak üzere en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığına bağlı iletişim servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

(İHA)

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü: 5 ölü

Kongo, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü: 5 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü: 5 ölü - Son Dakika
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