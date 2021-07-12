Çavdarhisar Kaymakam Armağan Yazıcı, İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte, Susuzkaya ve Çamköy ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Susuzkaya Köyünde KÖYDES kapsamında yapılan içme suyu depo onarım işini yerinde inceledik. Önemli bir hizmeti bitirmek üzereyiz. Çamköy ziyaretimizde yapılması planlanan parke taşı yatırımını inceledik. Köydeki vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledik" dedi. - KÜTAHYA