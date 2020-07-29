Son dakika! Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine dikkat - Son Dakika

Son dakika! Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine dikkat

Son dakika haberi... Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bayramda tüketilmesi gereken et miktarı, eti pişirme ve saklama yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Son dakika! Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine dikkat, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bayramda tüketilmesi gereken et miktarı, eti pişirme ve saklama yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için bazı hususlara dikkat etmenin büyük önem taşıdığını dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bayramda tüketilmesi gereken et miktarı, eti pişirme ve saklama yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Harputluoğlu, Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekerek, sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu. Harputluoğlu, "Kurban Bayramı'nda fazla miktarda kırmızı et tüketimi kolesterol, gut ve kalp hastalığını tetikliyor. Bu nedenle doğru miktarlarda et tüketip, diğer öğünlerde bazı hususlara dikkat ederek gün içinde karbonhidrat, yağ ve protein dengesini bozmamak gerekiyor. Kurban Bayramı'nda hayvansal kaynaklı protein alımını dengelemek için kahvaltılarda sucuk, salam, sosis, yumurta gibi hayvansal kaynaklı proteinlere yer verilmemeli, et öğle yemeğinde tüketilip akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze yemeğiyle öğünler tamamlanmalıdır. Böylelikle protein dengesini bozmamış olursunuz" dedi.

"KAVURMA YERİNE HAŞLAMA TERCİH EDİN"

Sağlıklı bir bayram geçirebilmek için etleri hazırlarken ve pişirirken de bilinçli davranmanın önemli olduğunu Diyetisyen Merve Harputluoğlu, "Etleri kavurmak yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz. Eğer mangal yapacaksanız, toksik maddelerin oluşumunu engellemek için ateş ile et arasında en az 15 cm mesafe bırakmalısınız" ifadelerini kullandı.

TÜKETME VE SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT

Sindirim zorluğu yaşamamak için kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini de söyleyen Harputluoğlu, "Kesildiği gün tüketilen etler hazımsızlık şikayetlerine yol açar. Bu nedenle et hemen değil en az 1 gün dinlendirilip tüketilmelidir. Kurban Bayramı'nda etin tüketimin yanı sıra saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle mide problemi olan kişiler eti +4 derecede, en az 24 saat beklettikten sonra tüketmelidir. Kurban etlerinizi daha uzun sürede tüketmek gibi bir düşünceniz varsa buzdolaplarınızın eksi 18 derecelik dondurucu kısımlarını kullanmalı, etleri tek pişirimlik porsiyonlar halinde dondurup 4-6 ay süreyle tüketmelisiniz" şeklinde konuştu.

"GÜNDE 2.5 LİTRE SU TÜKETİN"

Diyetisyen Harputluoğlu, özellikle sıcak havalarda vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol su içilmesi gerektiğine de dikkat çekerek, "Su tüketimi metabolizmanızın hızlanmasının yanı sıra yetersiz sıvı alımına bağlı oluşabilen rahatsızlıkların da önüne geçer. Bu nedenle günde 2- 2.5 litre su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz" diye konuştu.

(İHA)

Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine dikkat - Son Dakika
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