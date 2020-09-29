Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 1 kilo 600 gram esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 1 kilo 600 gram esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin satmak için Çeltikçi köyüne uyuşturucu götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. İçinde H.M'nin (24) bulunduğu otomobili köy yakınlarında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada sağ ön koltuğun altına gizlenmiş 1 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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