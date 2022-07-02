Askerlerin açtığı ateş sonucu saldırganın olay yerine hayatını kaybettiği, bıçakla yaralanan askerin de tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Lübnan ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Trablusşam kırsalında bir askeri karakola saldırı girişimi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Lübnan'ın Trablusşam kentinde karakola saldıran bir kişi öldürüldü - Son Dakika

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