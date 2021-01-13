Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emekli polis memuru tarafından vurulan genç, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 5789. Sokak'taki bir sitede yaşayan emekli polis memuru E.B, evinin önüne gelen husumetlisi M.G. (18) ile tartıştı.

E.B. kendisine bıçak çeken M.G.'nin bacaklarına beylik tabancasıyla ateş etti. Bacağından vurulan genç, yere yığılırken E.B, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı M.G, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla beraber teslim olan E.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay, E.B.'nin oturduğu sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir süre önce yanındaki kişiyle sitenin önüne gelen M.G'nin telefonla konuşarak site girişinde beklediği, site kapısında çıkan E.B. ile tartışması ve ardından yaralama olayı yer alıyor.