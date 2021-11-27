Son dakika... Meksika'da freni arızalanan otobüsün evlere çarpması sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika

Yetkililer, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı Joquicingo kasabasındaki Joquicingo-Malinalco otoyolunda freni arızalan yolcu otobüsü yoldan çıkarak evlere çarptı.

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