Meram Belediyesi'nin 1. ve 2. sınıf öğrencileri için hazırladığı Bizim Çocuk Dergisi'nin dağıtımına başlandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, derginin içeriğinde Konya'nın kültürel ve manevi değerlerine, ümmet coğrafyasından aile katılımlı interaktif etkileşim köşelerine kadar pek çok yararlı bölümün bulunduğunu söyledi.

Derginin çocuklara değerler eğitimi noktasında önemli katkı sunacağını ifade eden Kavuş, interaktif köşeler sayesinde de çocuklarla bir araya geleceklerini belirtti.

Kavuş, kültürel yayınlara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.