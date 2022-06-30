Bağlar Mahallesi'nde Ali T. ile Halil D. ve Selday T. arasında henüz belirlenemeyen neden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

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