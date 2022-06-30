Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı

30.06.2022 16:48
Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaraladığı 2 kişiyi aracıyla hastane önüne bırakıp kaçan zanlı, saklandığı evde gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaraladığı 2 kişiyi aracıyla hastane önüne bırakıp kaçan zanlı, saklandığı evde gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'nde Ali T. ile Halil D. ve Selday T. arasında henüz belirlenemeyen neden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ali T'nin silahla ateş ettiği Halil D. ve Selday T. yaralandı.

Şüpheli, aracına bindirdiği yaralıları ilçedeki bir özel hastanenin önüne bırakıp kaçtı.

Zanlı, polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
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