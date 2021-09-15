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Son dakika: Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ankara'da iki bölgede etkisini artıracak yağışlar yarın geceye kadar devam edecek - Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ankara'da iki bölgede etkisini artıracak yağışlar yarın geceye kadar devam edecek

15.09.2021 16:47

Gelen son dakika bilgilerine göre, Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda vatandaşlara uyarılar yaptı. Valilik, bugün öğleden sonra özellikle Şereflikoçhisar ve Evren'de etkisini artırması beklenen şiddetli yağışların Perşembe gece saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

Ankara Valiliği, kentte etkisini gösterecek şiddetli yağışların vatandaşlara zarar vermemesi adına Meteoroloji'den alınan son bilgileri paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bugün etkisini göstermeye başlayacak yağışlar, Perşembe gecesine kadar sürecek.

"YILDIRIM DÜŞMESİ VE ULAŞIMDA AKSAMA OLABİLİR"

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, ilimizin güney çevrelerinde (Şereflikoçhisar, Evren) kuvvetli olması beklenmektedir. Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji'den alınan son bilgi paylaşıldı! Ankara'da şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek
Son dakika: Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ankara'da iki bölgede etkisini artıracak yağışlar yarın geceye kadar devam edecek

Şereflikoçhisar, Ankara Valiliği, Meteoroloji, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ankara'da iki bölgede etkisini artıracak yağışlar yarın geceye kadar devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ankara'da iki bölgede etkisini artıracak yağışlar yarın geceye kadar devam edecek - Son Dakika
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