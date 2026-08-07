Muğla'nın Marmaris açıklarında korkutan deprem meydana geldi
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.10'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın verilerine göre deprem, saat 10.55’te kaydedildi. Sarsıntının yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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