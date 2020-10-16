Nallıhan ilçesinde çıkan yangında samanlık ile 2 bin 500 saman balyası yandı.
Alınan bilgiye göre, Beydili Mahallesi'nde İsmail Meta'ya ait samanlıkta çıkan yangında alevler, tüm samanlığı sardı.
Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında samanlıkta bulunan 2 bin 500 saman balyası yandı, samanlık kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Nallıhan'da yangın sonucu 2 bin 500 saman balyası yandı - Son Dakika